Производство лекарств на основе антибиотиков в Украине выросло

По данным Госстата, в июле объем производства таких лекарств составил 95,2 тонны, что на 2,7% больше объема производства июня, но на 15% меньше, чем было произведено в июле прошлого года.

Сообщается, что Украина в январе-июле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,4% сократила выпуск лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, - до 66,4 тонн. При этом в июле этой продукции было произведено 7,8 тонны, что на 22,6% меньше показателя за июнь и на 31,2% меньше, чем в июле 2015 года.

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Производство препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, в январе-июле увеличилось на 9,5% и составило 26,6 тыс. тонн. В июле украинские предприятия произвели 3,7 тыс. тонн этой продукции, что на 0,7% больше объема производства июня и на 8,6% больше, чем было произведено в июле прошлого года.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в Украине производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, сократилось по сравнению с 2014 годом на 7,6%, до 1,25 тыс. тонн; лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, - сократилось на 41,2%, до 117 тонн; а производство препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, сократилось на 6,4%, до 43,3 тыс. тонн.