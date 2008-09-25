Львовщина: с пищевым отравлением госпитализированы 13 человек

В течение 21-24 сентября в городе Новояворивске Львовской области с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» были госпитализированы 13 человек, которые праздновали 20 сентября день рождения на базе отдыха ООО „Тишина”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Всего в мероприятии принимал участие 21 человек. По состоянию на 7.00 25 сентября все госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии.

Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.