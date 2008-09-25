В Виннице больницы подключены к теплоснабжению

По состоянию на 24 сентября в Виннице 13 детских садов, больницы и роддома уже подключены к централизованному отоплению.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Согласно сообщению, готовность котельных Винницы составляет 89%. В целом Винница готова к зиме на 90%.

"13 детских садов города полностью отапливаются, и с каждым днем их количество растет. Благодаря тому, что котельные перешли на более экономичные тепловые котлы, к теплоснабжению подключены уже больницы и роддома", - сказано в сообщении.

Первый заместитель городского председателя Иван МИХАЙЛЮК подчеркнул, что запланированные на этот год работы по переоборудованию винницких котельных с установлением современного оборудования выполнены. "Поэтому Винница спокойно может входить в отопительный сезон. Вместе с тем, в случае необходимости, если температура снизится до критических показателей, отопительный сезон можно начинать раньше", - добавил он.