Психологи МЧС работают на месте взрыва в Дрогобыче

Во Львовской области продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в городе Дрогобыч на улице Самбирской, где в частной квартире произошел взрыв.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 8 пострадавших, из них 2 детей 1995 и 2008 годов рождения, госпитализиованы в горбольницы Дрогобыча и Львова. Во время транспортировки в медзаведение одна 33-летняя женщина умерла. Взрывом повреждены 22 квартиры. Значительные разрушения произошли в квартирах №№ 94, 95, 96 и 101, в которых разрушены межквартирные перегородки, обрушена плита междуэтажного перекрытия 7-го этажа, значительно повреждена боковая несущая стена, и в 18 помещениях выбиты окна и двери.

Во время проведения аварийно-спасательных работ пожарно-спасательными подразделениями МЧС спасены 8 людей, а 90 были эвакуированы.

По решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС жители подъезда временно расселены в гостиницы и у родственников. С пострадавшими работают психологи МЧС.

По состоянию на сегодняшнее утро по заявкам жителей полностью вывезены имущество из четырех квартир и еще из четырех частично; проведено застекление окон (на 45%); обследовано техническое состояние сетей газоснабжения и других систем жизнеобеспечения, которые могли стать причиной взрыва; развернут консультационный пункт по предоставлению помощи пострадавшим, где организовано круглосуточное дежурство.

На месте работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября в 21.00 в Дрогобыче Львовской области произошел взрыв в жилом доме, в результате чего повреждены 22 квартиры. 4 квартиры практически полностью разрушены.

Из дома отселены 90 человек. Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств, повлекших взрыв в доме.

На месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.