С 1 октября повышаются пенсии для нетрудоспособных людей

С 1 октября состоится следующий этап повышения пенсий в связи с увеличением оценки одного года страхового стажа и размера прожиточного минимума для лиц, которые утратили работоспособность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины.

С 1 октября т.г. оценка величины одного года страхового стажа составит 1,35%, на сегодня она составляет 1,2%.

Также с 1 октября 2008 г. прожиточный минимум для лиц, которые утратили работоспособность, увеличится до 498 грн.

Размеры пенсионных выплат увеличатся для:

- ветеранов войны (для инвалидов войны ІІ группы размер повышение составит 249 грн. (498х50%), ІІ группы – 199 грн. (498х40%), ІІІ группы – 149,40 грн., для участников боевых действий и членов их семей, отмеченным в п. 1 ст. 10 Закона Украины „О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты”, а также для жен (мужей) умерших инвалидов Отечественной войны, которые не женились во второй раз - 124,50 грн., для участников войны – 49,80 грн.);

- лиц за особые заслуги (в зависимости от заслуг повышение устанавливается в размере от 20 до 40% прожиточного минимума для лиц, которые потеряли работоспособность, что составит от 99,60 до 199,20 грн.);

- неработающих пенсионеров, уволенных в связи с закрытием Чернобыльской АЭС (ежемесячная доплата составляет при стаже работы до 5 лет – 25% размера прожиточного минимума, определенного на соответствующий год для лиц, которые потеряли работоспособность. За каждый последующий полный год работы ежемесячная доплата увеличивается на 5% размера прожиточного минимума. Максимальный размер ежемесячной доплаты не может превышать размера такого минимума.);

- лиц, отнесенных к І, ІІ, ІІІ, и ІV категории пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы (инвалидам ІІ группы размер увеличения к пенсии составит 149,40 грн. (498х30%), ІІ группы – 99,60 грн. (498х20%), ІІІ группы, детям-инвалидам, а также лицам, больным лучевой болезнью – 74,70 грн. (498х15%), лицам, отнесенным ко 2 категории - 74,70 грн.(498х15%), к 3 категории – 49,80 грн. (498х10%), к 4 категории – 24,90 грн.(498х5%);

- лиц, которым предоставлен статус жертв нацистских преследований (в зависимости от категории размер повышения определяется от 10 до 50% прожиточного минимума для лиц, которые потеряли работоспособность).

Государственная социальная помощь по уходу, предусмотренная Законом Украины „О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам” (устанавливается в зависимости от категории неработоспособных в размере от 15 до 50% прожиточного минимума для лиц, которые потеряли работоспособность).

Увеличится надбавка к пенсии Почетным донорам Украины, которая устанавливается в размере 10% прожиточного минимума в месяц, который с 1 октября 2008 г. составит 626 грн., размер надбавки составит 62,60 грн.

Увеличится также надбавка к пенсии детям войны – до 49,80 грн.

Повышенные пенсии получат около 11 млн. пенсионеров.

Пересчет пенсий в связи с отмеченными изменениями осуществляется Пенсионным фондом Украины автоматизировано, по материалам пенсионного дела, без предоставления пенсионерами заявления и любых других дополнительных документов.