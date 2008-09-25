Полтавщина: медкомиссия незаконно устанавливала инвалидность

Прокуратура Полтавской области возбудила уголовное дело по факту безосновательного получения 58 жителями области групп инвалидности.

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела защиты имущественных и других личных прав и свобод граждан и интересов государства прокуратуры Полтавской области Светлана ГЛУШКО.

По ее словам, нарушения выявлены сотрудниками возглавляемого ее отдела совместно со специалистами Контрольно-ревизионного управления в области и правоохранителями в ходе проверки деятельности специализированной онкологической медико-социальной экспертной комиссии.

В частности, сотрудники правоохранительных органов установили, что на основании поддельных выводов из актов обзора МСЕК (медико-социальная экспертная комиссия) 58 гражданам была незаконно установлена группа инвалидности, на основании чего назначалась, начислялась и выплачивалась пенсия по инвалидности.

В следствии неправомерных выплат лже-инвалидам Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Полтавской области причинены убытки на сумму более 600 тыс. грн.

Уголовное дело возбуждено по ст. 364 част. 2 (злоупотребление служебным положением) и ст. 366 част. 2 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.