Одобрен проект постановления о деятельности органов опеки

Кабинет Министров Украины одобрил проект постановления «О деятельности органов опеки и заботы по вопросам защиты прав и законных интересов ребенка».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, необходимость настоящего нормативно-правового документа обусловлена потребностью введения четкого порядка и правил деятельности местных органов исполнительной власти и самоуправления как органов опеки и заботы, которые в соответствии с Конституцией и законами Украины в случае кризисной ситуации в жизни ребенка уполномочены от имени государства его защищать. Такие правила в Украине пока не разработаны.

Одобренный правительством проект постановления ставит целью упорядочение деятельности органов опеки и заботы по вопросам защиты прав и законных интересов ребенка. Его выполнение позволит обеспечить реализацию прав ребенка на жизнь, здравоохранение, образование, социальную защиту, семейное воспитание и всестороннее развитие. Будут усовершенствованы процессы профилактики сиротства детей, станет невозможной детская беспризорность и безнадзорность.