Черниговская детская больница получила новейшее оборудование

Международный благотворительный фонд «Украина 3000» и компания «Проктэр энд Гэмбл Украина» передали Черниговской областной детской больнице комплект современного оборудования для оказания своевременной помощи детям с недостатками слуха.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, акция состоялась в рамках проекта по передаче комплектов современного оборудования для помощи детям с недостатками слуха четырем больницам Украины – в Волынской, Запорожской, Черниговской областях и Крыму.

Черниговская областная детская больница получила диагностический аудиометр и импедансный аудиометр с расширенным диапазоном частот. Общая стоимость оборудования - 500 тыс. грн.

Фонд «Украина 3000» и компания «Проктэр энд Гэмбл Украина» объявили о начале совместного проекта помощи детям с недостатками слуха 18 июля 2008 года. Немного раньше в рамках проекта оборудование получила Республиканская детская клиническая больница Минздрава Крыма.

Данная акция продолжает совместный благотворительный проект фонда «Украина 3000» и компании «Проктэр энд Гэмбл Украина» «Здоровые дети Украины», который реализуется в рамках программы фонда «От больницы к больнице». Первым событием этого проекта стала передача в октябре 2005 года четырех реанимационных машин скорой помощи стоимостью более 1,5 млн. грн. Кировоградской, Закарпатской, Луганской областным детским больницам и Черкасскому территориальному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. В 2006 году благотворители передали оборудование для неонатологических отделений Ивано-Франковской областной детской клинической больнице и Хмельницкой городской клинической больнице. Общая стоимость оборудования составляет более 850 тыс. грн.

Черниговская областная детская больница является участником программы «От больницы к больнице» фонда «Украина 3000». На протяжении 2006-2007 годов больница получила от фонда благотворительную помощь в виде медицинского оборудования, книг и игрушек на общую сумму около 170 тыс. грн.