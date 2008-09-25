ВР приняла закон о реабилитации пострадавших от катастроф

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития государственных аварийно-спасательных служб и проведения мероприятий в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 238 народных депутатов из 425, зарегистрированных в зале.

Законодательным актом вносятся изменения в законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера» и «Об аварийно-спасательных службах».

Законом предусмотрено, что пострадавшее население, а также лица, привлеченные к выполнению аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайной ситуации техногенного и природного характера, и спасатели гарантировано обеспечиваются соответствующим лечением и психологическим восстановлением в санаторно-курортных заведениях, при которых созданы центры медико-психологической реабилитации.

Также законом предусмотрено, что несовершеннолетние лица, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, а также те, у которых погиб один или оба родители, гарантировано обеспечивается соответствующим лечением и психологическим восстановлением в таких центрах.

При этом центры медико-психологической реабилитации создаются при санаторно-курортных заведениях независимо от формы собственности и подчинения.