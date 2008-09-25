Среди причин смертности – качество питьевой воды

В 260 городах и селах Украины вода, которая подается по трубопроводам, не пригодна для питья. Наихудшее ее качество в Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской и Херсонской областях.

Украинцы живут намного меньше, чем могли бы, из-за низкого качества питьевой воды. «Продолжительность жизни мужчин составляет в среднем не более 62 лет, а то и меньше, женщин – чуть больше», - заявил Министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

«Обеспеченность страны питьевой водой является самой низкой по сравнению с другими европейскими странами. Украина подает всего 1 тыс. куб. м воды на одного человека в год, в то время как Германия и Франция – 2 тыс. куб. м. Россия является лидером в этой области, где на человека приходится 3 тыс. куб. м воды», – проинформировал Кучеренко.

При этом он отметил не только низкое качество воды, но и постоянное повышение ее стоимости. Министр ЖКХ сообщил, что вода из подземных источников также не соответствует требованиям стандартов, особенно в Полтавской, Львовской, Черниговской и Черкасской областях.

Министр здравоохранения Украины Василий Князевич в свою очередь заметил, что средняя продолжительность жизни украинцев на 20 лет ниже, чем у японцев. Сейчас 60-летний рубеж не преодолевает почти треть населения страны и, по наблюдениям медиков, вероятность умереть, не дожив до пенсионного возраста, для последующих поколений все больше увеличивается. Среди причин смертности – все то же качество питьевой воды.

likar.info/news