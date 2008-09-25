Телефон за рулем опаснее алкоголя и наркотиков?
05:42, 25 сентября 2008Страна
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Ухудшается реакция
Британская лаборатория исследования транспорта установила, что водители, которые пишут за рулем SMS-сообщения, создают на дороге больше опасных ситуаций, чем водители, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянени.
Проведя ряд наблюдений, британские эксперты выявили, что реакция водителей, которые заняты написанием SMS, замедляется на 35%, в то время как внимание пьяных водителей ухудшается лишь на 12%, а под воздействием марихуаны - на 21%.
Кроме того, водители, отвлекающиеся на телефонные сообщения и звонки, зачастую пропускают нужные повороты, виляют по дороге и не соблюдают дистанцию - эта цифра почти в три раза выше показаний для водителей, употреблявших марихуану.
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