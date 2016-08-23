Киев и Мехико подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения

Киев и Мехико подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, документ подписали министр здравоохранения г. Мехико Хосе Армандо Ауед Ортега и исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения КГГА Дмитрий Турчак.

Подписание меморандума состоялось в рамках встречи заместителя председателя КГГА Николая Поворозника с делегацией г. Мехико во главе Ортегой. На встрече собеседники обсудили возможности международного сотрудничества в сфере здравоохранения, образовательных программ и программ партнерства, обмена опытом.

Во время встречи украинская сторона презентовала программу «Врач в твой дом», которая получила высокую оценку в Гарвардской школе здравоохранения и была рекомендована для внедрения в Мексике и Латинской Америке.

Программой предусмотрено предоставление медицинской помощи социально незащищенным слоям населения. В первую очередь, это несовершеннолетние беременные, которые не находятся под перинатальным наблюдением, дети, которые не находятся под педиатрическим наблюдением, больные, которые не имеют возможности вызвать врача на дом, и пациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи.

Читайте такжеПравительство до сих пор не предложило стратегии реформирования медицины - Гройсман«Опыт Мехико интересен для городской власти, ведь в Киеве много людей, которые нуждаются в такой помощи. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и обмен наработками в подготовке соответствующей программы для столицы», – отметил Поворозник.

Как сообщается, программой пребывания делегации г. Мехико в Киеве предусмотрен визит членов делегации в Перинатальный центр Киевского городского роддома №7 и Центр по профилактике и борьбы со СПИДом Киевской городской клинической больницы № 5.