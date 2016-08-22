Фонд Ахметова провел первый тренинг для будущих наставников детей-сирот

Как сообщили УНИАН в штабе Ахметова, в обучении приняли участие 11 будущих наставников из Святогорска, Славянска, Дружковки и Днепра (Днепропетровска). Тренеры проекта рассказали им о системе защиты детей-сирот, о роли наставника в жизни ребенка, об особенностях взаимодействия наставника и воспитанника, о ресурсах наставников.

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«Цель этого обучения – всесторонняя подготовка наставников, чтобы в дальнейшем они смогли быть полезными в жизни детей-сирот, эффективно способствовали их социализации, профориентации и учебе», – рассказала менеджер проекта «Наставничество» Виктория Чагалян.

По окончании тренинга участники отметили, что обучение помогло понять, как правильно выстраивать отношения с ребенком и находить выход из сложных ситуаций.

«Спасибо за информацию, знания. Во время тренинга стало очевидно, что будет много трудностей, но есть и пути решения. И я готова с командой проекта их преодолевать», – подчеркнула Ирина Гащина.

«Тренинг помог осознать собственные ошибки в воспитании детей. Я ощутил и понял, какие чувства испытывает ребенок, когда тебя не понимают, не слышат», – сказал Виталий Булавенко.

«Благодаря интерактивным формам обучения мы увидели свои возможности и ресурсы для работы с жизненными ситуациями детей. Рядом были тренеры, которые вовремя направляли к поиску правильного решения», – заверила Анастасия Омельченко.

Второй такой тренинг пройдет с 26 по 28 августа в Мариуполе. Обучение потенциальных наставников в Киеве состоится 2-4 сентября.

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Проект «Наставничество» Фонда Рината Ахметова запущен в 2016 году. Основная цель – помощь ребенку-сироте в подготовке к самостоятельной жизни после окончания интерната. Развитие его потенциала, определения жизненных целей, формирования человеческих взаимоотношений, культурных и моральных ценностей при участии наставника – взрослого человека с жизненным опытом, который добровольно согласен обучить ребенка.