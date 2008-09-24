Князевич пригласил в Украину специалистов ВОЗ по вакцинации

Министр здравоохранения Василий Князевич попросил прислать в Украину специалистов ВОЗ по вакцинации. Об этом он сказал в своем выступлении на заседании 58-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ 15 сентября, обнародованном пресс-службой Министерства здравоохранения Украины.

"В текущем году Украина столкнулась с кризисной ситуацией, которая, на наш взгляд, ставит под сомнение выполнение регионального плана по ликвидации кори и краснухи", - заявил Князевич.

В самом начале проведения кампании дополнительной иммунизации против кори и краснухи в Украине был зарегистрирован случай смерти подростка, который привел к мощному антивакцинальному движению, сказал министр в своем выступлении.

"К этому движению активно подключились средства массовой информации, политики и население в целом. Было открыто уголовное дело по факту смерти, создана следственная комиссия в парламенте, которая пришла к выводу, что смерть напрямую связана с вакцинацией. В обстановке резкой негативной критики в адрес Министерства здравоохранения мы вынуждены были принять решение о приостановлении кампании", - заявил Князевич.

Он отметил, что "ситуация по сей день не разрешилась. На этой неделе парламент Украины с большой долей вероятности примет решение о том, что кампания в дальнейшем проводиться не будет".

"Должен признать, что руководство Евробюро в лице Регионального директора и его заместителя оперативно отреагировали на наш запрос о помощи - состоялся визит в Украину, был проведен ряд встреч на высшем уровне, в том числе и со средствами массовой информации", - отметил Князевич.

По словам Князевича, поскольку сразу же стало очевидным, что Министерство здравоохранения не в состоянии самостоятельно повлиять на мнение широких кругов общественности, особой весомости и значения приобрел мандат ВОЗ как независимого экспертного органа. "Стала очевидной необходимость длительного присутствия в стране высококвалифицированной технической команды по вопросам вакцинации, которая смогла бы оказать помощь правительству оперативно реагировать на ситуацию с целью ее стабилизации и урегулировать кризис", - отметил он.

"Вынужден констатировать, что этого не произошло. В ситуации с Украиной оказалось очевидным, что сегодня ВОЗ не смогла обеспечить кадровую и техническую поддержку системе здравоохранения Украины в условиях кризиса", - сказал Князевич.

Министр заявил: "В этой связи мы предлагаем региональному бюро рассмотреть возможность создания на уровне региона механизма оперативной мобилизации финансовых и человеческих ресурсов для обеспечения немедленного присутствия в странах при непредвиденных обстоятельствах, а также для оказания необходимой поддержки тем национальным кадровым ресурсам, которыми располагают страновые офисы".

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