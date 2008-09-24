41,8% наркоманов имеют ВИЧ

Эксперты: Жертвами ВИЧ все чаще становятся наркоманы

Специалисты заявляют, что, к примеру, самый высокий уровень наркоманов с ВИЧ зафиксирован в Эстонии – 72,1%, а самый низкий в Австралии и Новой Зеландии - 1,5%.

Согласно докладу, опубликованному в британском медицинском журнале Lancet, во всем мире продолжает увеличиваться число ВИЧ-инфицированных людей среди наркоманов.

Что касается Украины, то в нашей стране этот показатель составляет 41,8%.

По словам экспертов из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии, сейчас во всем мире около 3 миллионов человек, вводящих себе наркотики внутривенно, возможно, уже являются носителями ВИЧ, который передается в основном через уже использованные шприцы.

"Широкое распространение ВИЧ среди людей, вводящих наркотики внутривенно, является серьезной медицинской проблемой в глобальных масштабах", - заявляют авторы доклада, добавляя при этом, что нужно разрабатывать новые проекты по предотвращению ВИЧ/СПИДа.

Необходимо отметить, что впервые за почти полтора десятилетия смертность от ВИЧ/СПИДа в мире немного снизилась, но болезнь и дальше уносит жизни миллионов людей на планете. К примеру, сейчас на планете проживает 33 миллиона людей, которые живут с ВИЧ и СПИДом.

korrespondent