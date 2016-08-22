В Украине будет введен новый клинический протокол лечения ВИЧ/СПИДа



Как сообщили УНИАН в Минздраве, состоялось заседание мультидисциплинарной рабочей группы по вопросам совершенствования организации лечения больных ВИЧ-инфекцией/СПИД в Украине.

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На заседании рабочей группы были обсуждены наработки проектов клинической наставления и клинического протокола лечения больных ВИЧ-инфекцией/СПИД в Украине, которые сейчас разрабатываются параллельно с учетом современных тенденций и рекомендаций ВОЗ. Задача документов – оптимизировать АРВ-лечения с учетом потребностей пациентов, лечение оппортунистических инфекций и сопутствующих заболеваний у людей, живущих с ВИЧ, вопросам постконтактной и преконтактної профилактики ВИЧ-инфекции.

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В ведомстве подчеркнули, что в условиях существующего гуманитарного кризиса и боевых действий на Востоке Украины возросли риски распространения ВИЧ-инфекции, в том числе в сочетании с гепатитами и инфекциями, передающимися половым путем. И эти вызовы мы должны учесть в нашей работе. Важным дополнительным источником покрытия существующей потребности в антиретровирусных препаратах стали международные донорские организации, в частности, Глобальный фонд, от которого Украина получает значительную помощь на закупку АРВ-препаратов, медицинских изделий для обеспечения непрерывности лечения пациентов с ВИЧ.