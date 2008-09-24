Украина экономит на молодых матерях?

В Днепропетровской области молодые мамы массово начали добиваться увеличения выплат на новорожденных в судебном порядке. По этому поводу иски уже подали около 600 человек, есть уже и первые выигранные дела.

"Сейчас денег, которые дают в месяц, не хватает даже на питание малыша. За ребенка страна платит 130 грн в месяц, а одна только пачка детской смеси стоит 70 грн, я уже не говорю о памперсах и всем остальном. Я судилась почти год. Но повышенной выплаты пока не дали. Да и почему положенных законом денег я должна добиваться через суд, нанимать адвоката?" – рассказала жительница Павлограда Юлия Гадьо, которая год назад родила девочку.

Когда женщина взялась изучать вопрос, выяснилось, что закон предусматривает выплаты на ребенка на уровне прожиточного минимума, размер которого постоянно колеблется и теперь составляет 600 гривен. Впрочем, привести в соответствие с ним выплаты молодым мамам чиновники "забывают", пользуясь цифрами многолетней давности.

Правда, нескольким женщинам Павлограда по решениям судов уже выплачивают не по 130 грн, а как и полагается, в размере прожиточного минимума.

После первой удачной попытки количество исков относительно недополучения денег на ребенка начали стремительно расти. Между тем в социальной службе, которая занимается этими вопросами, говорят, что даже по решению суда получить доплату мамам будет трудно. Ведь эти суммы не заложены в бюджет и взять их просто негде, говорит начальник Павлоградского управления социальной защиты Лидия Бобровницкая.

В Управлении соцзащиты Павлоградской мэрии и в городском суде подтвердили, что исков действительно около шести сотен. "Но дополнительных денег на выплаты нет, роженицам даем сразу 3500 грн, а оставшаяся сумма делится на несколько частей".

Родильницы же настроены решительно и в случае невыплат по решению украинских судов намереваются обращаться в Европейский суд. "Насколько я знаю, отстаивать интересы брались юристы и в Западной Украине, у нас тоже в этом уже есть опыт", – рассказал нам один из сотрудников павлогорадской юридической фирмы Виктор Припиченко. Подающие же в суд жительницы Павлограда советуют молодым мамам не бояться бумажной волокиты, бюрократических нюансов и не опускать руки. "Лучше всего составлять иски и требовать положенного законом с помощью юристов", – советуют те, кто уже получил деньги на руки".

Другая жительница Павлограда, Ирина Фролова, рассказала, что денег для своего ребенка добилась лишь когда ее Анечке исполнился год: "Я уже получаю на ребенка не меньше прожиточного минимума. Разница в деньгах чувствуется, ведь ребенку надо и молочное покупать, и что-то сладкое, и фрукты. А на 130 грн всего этого не накупишь. К тому же мне сделали перерасчет, и оказалось, что мне еще должны были выплатить больше одной тысячи гривен. Хорошо, что нам помог наш адвокат. Кстати, с ним я познакомилась благодаря его жене, с которой разговорились в женской консультации".

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