У каждого второго украинца больное сердце. По масштабам это напоминает эпидемию чумы. Каждый год в больницы попадает 50 тысяч человек с инфарктами и 110 тысяч с инсультами.

Чтобы не доводить себя до больничной койки, медики советуют соблюдать простые правила: не курить, больше следить за весом. Людям с низким давлением желательно пить кофе, красное вино, зеленый чай и лакомиться шоколадом. Продукты обязательно должны быть качественными.

20 миллионов украинцев страдают сердечно-сосудистым заболеваниями.

glavred.info