В конфетах выявлен смертельный меламин

Запрещенный химикат меламин, которым оказались заражены многие молочные продукты в КНР, выявлен также в китайских конфетах марки "Белый кролик". Это подтвердили власти Гонконга, которые вслед за санитарными службами Сингапура провели тесты на предмет качества этих популярных в Азии сладостей.

Молочные конфеты "Белый кролик" /"White Rabbit сreamy сandy"/ выпускаются в Шанхае на протяжение уже 65 лет и хорошо знакомы нескольким поколениям китайцев. Известно, что в 1972 году тогдашний премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай угостил этим "фирменным" китайским лакомством американского президента Ричарда Никсона, прилетевшего в Пекин с визитом.

В настоящее время конфеты под этой маркой поставляются более чем в 40 стран. На фоне разразившегося сейчас в Китае "меламинового скандала" эта продукция начала исчезать с полок магазинов.

В прошлом году власти Филиппин приостановили импорт четырех видов конфет китайского производства, включая "Белый кролик", утверждая о выявлении в них следов ядовитого вещества формальдегида.

ami-tass.ru