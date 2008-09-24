Из незаконного оборота изъято более 500 кг наркотических средств

На прошлой неделе правоохранители в ходе спецоперации изъяли из незаконного оборота 536 кг наркотических средств.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

В частности, изъято 46,3 кг маковой соломки, 0,5 кг опия, 490 кг марихуаны, 2,8 г героина, 8,7 г кокаина, 1,2 кг психотропных веществ, что по ценам «черного рынка» составляет 5,2 млн. грн.

К уголовной ответственности за наркопреступления привлечены 990 человек, в отношении которых возбуждены 1 тыс. 135 уголовных дел, в том числе 186 за сбыт наркотиков. Задокументированы 48 преступлений, совершенных группой наркодельцов. Прекращена деятельность двух подпольных нарколабораторий. Ликвидированы четыре международных канала перемещения наркотиков.