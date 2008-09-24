Житомирщина: больницы начинают подключать к теплу

В Романовском районе Житомирской области начали подключать к теплоснабжению лечебные заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на совещании в Житомирской ОГА руководством области после критического выступления на совещании по вопросам подготовки области к новому отопительному сезону руководителей Романовской РГА.

В частности, выступление касалось невозможности работы лечебных учреждений региона без отопления, а также непродуманной до конца процедуры подключения к теплоснабжению больниц, поликлиник и других объектов бюджетной сферы.

Как сообщал УНИАН, Житомирская область в целом на 95% готова к началу отопительного сезона, о чем сегодня заявил зампредседателя Житомирской ОГА Владимир ДЕБОЙ.