Богатырёва подарила Кировоградскому онкодиспансеру томограф за 100 тыс. грн.

Секретарь СНБО Украины Раиса БОГАТЫРЁВА сегодня, находясь с рабочей поездкой в Кировоградской области, подарила областному онкологическому диспансеру инжектор для внутривенного введения контрастных веществ при комплексной томографии стоимостью почти 100 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, этот медицинский аппарат необходим для проведения томографического обследования внутренних органов человека.

Во время общения с секретарем СНБО главный врач онкодиспансера Владимир ЯРИНИЧ пожаловался на небрежное отношение государства к проблеме профилактики и лечения онкологических заболеваний, в частности, на отсутствие целенаправленной адресной помощи Кировоградской области, которая занимает лидирующие позиции по количеству онкобольных в государстве. Р.БОГАТЫРЁВА пообещала данный вопрос поднять на одном из ближайших заседаний Совета Национальной Безопасности и Обороны.

Также сегодня Р.БОГАТЫРЁВА посетила Знаменскую школу-интернат, где учатся дети с ограниченными возможностями. Вручив воспитанникам заведения подарки - компьютер и сладости – она взялась решить вопрос отсутствия специальных учебников для обучения детей с особыми потребностями.

В конце поездки Р.БОГАТЫРЁВА ознакомилась с работой Кировоградского областного общеобразовательного учебно-воспитательного комплекса гуманитарно-эстетичного профиля. Подарком заведению от секретаря СНБО стало концертное фортепиано белого цвета. Первый аккорд на музыкальном инструменте Р.БОГАТЫРЁВА взяла лично.