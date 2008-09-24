Киевлян провакцинируют против нового штамма гриппа

Киевские врачи активно готовятся к сезону вирусных заболеваний. Они сообщают, что в декабре украинцев накроет волна нового штамма гриппа.

Врачи пока не могут ответить, какие риски несет штамм, но заверяют: если принять своевременно необходимые меры, беда минет.

«Сейчас препарат стоит на границе, и перед тем, как лекарства поступят в местные больницы, он пройдет двухнедельную лабораторную проверку. Сколько будет стоить вакцина в рознице, сказать тяжело», - сообщил главный иммунолог Киева Олег Назар.

По словам врача, грипп, могут приподнести сюрпризы, хотя течение болезни определяется как легкое и среднее. Резкие перепады температуры и влажная холодная погода могут вызывать осложнение.

В то же время, десятка опрошенных людей прийти на прививку согласился лишь один. «Хоть прививку против гриппа можно делать деткам уже с 6 месяцев, я своим не делаю. Наслышалась о последствиях прививок против кори, особенно меня поразил последний случай смерти мальчика. Я поняла, что наилучший способ уберечь своих детей от опасности – совсем не делать прививок от гриппа», - уверена киевлянка Татьяна Мозговая.

Между тем, врачи готовы до последнего защищать профилактику, успокаивая перепуганных киевлян: вакцина приобретена не в Индии, а в Швейцарии и Франции. «Безусловно, смерть мальчика после прививки от кори, напугала людей. Но если люди будут бояться прививок от гриппа, то их нужно будет убеждать в необходимости этой процедуры», - уверен иммунолог.

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