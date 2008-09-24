Состоялся круглый стол молодежи с особенными потребностям

Состоялся круглый стол с семьями, где живут дети и молодежь с особенными потребностям

Недавно в Геническе (Херсонская область) состоялся круглый стол с семьями, где живут дети и молодежь с особенными потребностями в нозологии ДЦП. В мероприятии приняли участие 30 человек, треть из них - инвалиды ДЦП в возрасте от 7 до 35 лет. К мероприятию приобщились спортсмены-инвалиды. В частности, чемпион всеукраинской спартакиады среди инвалидов «Поверь в себя» Вячеслав Фома и мастер спорта по легкой атлетике, чемпион Украины среди инвалидов в толкании ядра, кандидат в сборную Украины Александр Дунин.

В ходе обсуждения выяснилось, что больше всего инвалидов тревожит проблема трудоустройства, социальных выплат, обеспечения автотранспортом, лечебными путевками к санаториям, лечение в реабилитационных центрах.

Директор Генического районного центра социальных служб Светлана Рудникова поинформировала собравшихся о деятельности организации, рассказала о порядке предоставление и эффективность социальных услуг.

likar.info