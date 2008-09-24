Диагностика рака станет доступнее

По статистике, каждый час в нашем государстве диагностируется два случая рака молочной железы, каждый час одна женщина умирает.

Разумеется, печальные цифры могут быть иными при условиях своевременной диагностики. В рамках благотворительной кампании «Вместе против рака молочной железы» Днепропетровский областной клинический онкологический диспансер получил от компании AVON (Украина) современное оборудование — медицинский цифровой преобразователь нового поколения для компьютерной рентгенографии.

Для диагностики рака используют маммографы. Но, по словам председателя благотворительного фонда «Здоровье женщины и планирование семьи», которая является партнером программы, Анны Майструк, как правило, проблема в том, что человек не может заплатить за стоимость пленки, пленки может не быть или что-то произошло с реактивами. Все это усложняет работу, при этом женщины, даже если и сделали обследование, получив пленки в руки, просто забывают это все и где-то их теряют или держат в условиях, в которых на пленках уже через несколько лет ничего не видно.

Если не учитывать стоимость электричества и услуг специалистов, такая диагностика должна быть бесплатной. Преобразователь для цифровой маммографии также позволяет замыкать в один несколько аппаратов, оптимизировать процесс, экономя деньги и время. Важно также, что создается и сохраняется база данных. В отличие от более дорогих полностью цифровых аппаратов, этот по необходимости может быть отключен и вернуться снова в режим работы с пленкой. В Европе такая практика достаточно распространена, у нас — только в дорогих клиниках. Благодаря этой инициативе диагностика рака станет доступной.

golos.com.ua