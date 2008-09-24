Как сохранить хорошее зрение до старости

Сохранить хорошее зрение до старости — задача не из лёгких. Помочь в этом может правильное питание.

Даже если в молодости зрение у вас было идеальным, это далеко не гарантирует вам того же в старости. Около 30% населения планеты, достигшего 65 лет, страдает каким-либо заболеваниям глаз. К 80 годам эта доля возрастает до 50%, причём только некоторые из отклонений поддаются лечению. Другие ведут к слепоте.

Основной причиной ухудшения зрения врачи называют возрастную дистрофию жёлтого пятна (ДЖП). Это участок на сетчатке глаза сзади глазного яблока, через который, собственно, зрительная информация и передаётся в мозг. По статистике около 30% людей старше 75 страдают ДЖП, однако такие факторы, как интенсивное воздействие солнечного света, курение, алкоголизм и даже лишний вес значительно повышают шансы испортить себе зрение. Может навредить вашим глазам и диета: исследования последних лет показывают, что высокое потребление жиров и пренебрежение овощами также усугубляет деградацию сетчатки.

Чем же помочь своим глазам? Самыми известными природными лекарствами для зрения считаются морковь и черника. В них в большом количестве содержатся особые пигменты, укрепляющие наше зрение. Однако в последнее время научное доверие к ним ослабело: исследования показывают, что зелёные и жёлтые фрукты и овощи намного полезнее для сетчатки, чем оранжевые. В них содержится лютеин и зеаксантин — тоже пигменты, но более сильные с точки зрения лекарственного воздействия.

Интересно, что содержатся эти чудо элементы не только в растительной пище. Ниже приведён список наиболее полезных для глаз продуктов и указано общее содержание в них лютеина и зеаксантина (по отдельности они не встречаются). Выберите из них наиболее для вас подходящие и постарайтесь, чтобы какой-то из них входил в каждый из ваших приёмов пищи (в идеале их должно быть 5).

1. Шпинат (200 г) — 29,811 мг лютеина и зеаксантина.

2. Капуста белокочанная (200 г) — 23,720.

3. Капуста листовая (200 г) — 14,619.

4. Кабачок (200 г) — 4,048.

5. Кукуруза (200 г) — 2,429.

6. Брокколи (200 г) — 2,015.

7. Брюссельская капуста (200 г) — 2,015.

8. Салат-латук (200 г) — 1,295.

9. Листовой салат (200 г) — 969.

10. Стручковая фасоль (200 г) — 595.

11. Фисташки (30 г) — 342.

12. Яйцо (1 шт.) — 166.

13. Авокадо (30 г) — 77.

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