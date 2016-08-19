400 тысяч людей в зоне АТО могут остаться без воды - миссия ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг заявил сегодня на брифинге в Киеве.

Как отметил заместитель председателя СММ, работа фильтровальной станции в Ясиноватой может остановиться из-за расположения станции в районе боевых действий на линии разграничения.

По его словам, она располагается в треугольнике между Ясиноватой, Авдеевкой и Донецким аэропортом.

"400 тысяч человек могут остаться без воды", - заявил Хуг.

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В воскресенье наблюдатели зафиксировали в Ясиноватой 1 тыс. 84 взрыва.

"Насилие также ставит под угрозу эту станцию, которая поставляет воду для 400 тысяч человек с обеих сторон на линии столкновения", - сказал Хуг.

Также он отметил, что работники, проживающие вблизи фильтровальной станции на контролируемых правительством Украины территориях, сталкиваются с большими препятствиями, когда едут на работу. В частности, по словам Хуга, прямые дороги на станцию заблокированы, а сотрудники, которые пытаются попасть на работу, могут стать жертвами насилия.