400 тысяч людей в зоне АТО могут остаться без воды - миссия ОБСЕ
Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявляет, что 400 тыс. человек в зоне АТО могут остаться без воды.
400 тысяч людей в зоне АТО могут остаться без воды / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг заявил сегодня на брифинге в Киеве.
Как отметил заместитель председателя СММ, работа фильтровальной станции в Ясиноватой может остановиться из-за расположения станции в районе боевых действий на линии разграничения.
По его словам, она располагается в треугольнике между Ясиноватой, Авдеевкой и Донецким аэропортом.
"400 тысяч человек могут остаться без воды", - заявил Хуг.
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В воскресенье наблюдатели зафиксировали в Ясиноватой 1 тыс. 84 взрыва.
"Насилие также ставит под угрозу эту станцию, которая поставляет воду для 400 тысяч человек с обеих сторон на линии столкновения", - сказал Хуг.
Также он отметил, что работники, проживающие вблизи фильтровальной станции на контролируемых правительством Украины территориях, сталкиваются с большими препятствиями, когда едут на работу. В частности, по словам Хуга, прямые дороги на станцию заблокированы, а сотрудники, которые пытаются попасть на работу, могут стать жертвами насилия.