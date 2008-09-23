Борщаговский фармацевтический завод могут продать за $ 144 млн

Как сообщило правление компании, продажа пакета акций ЗАО Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» размером до 69% уставного капитала запланирована на 28 октября текущего года.

Согласно сообщению, «состоится продажа акций по цене в гривнах, эквивалентной 20,191 тыс. долларов». С учетом общего количества выпущенных акций (10,351 тыс.), пакет размером 69% оценен в 144,21 млн долларов.

В соответствии с объявлением, акционеры, которые хотят воспользоваться своим подавляющим правом на приобретение пакета, должны в 30-дневной срок с момента публикации подать соответствующие заявления правлению компании.

ubr.ua