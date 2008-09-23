Киевлянам бесплатно будут измерять артериальное давление

В течении трех дней киевляне на улицах города смогут бесплатно измерить давление.

В столице установят 100 точек, где будут работать студенты старших курсов медицинских колледжей. Акция, посвященная Дню борьбы с заболеваниями сердца, будет длиться с 29 сентября до 1 октября.

«Будут наши общественные деятели и врачи известные, которые будут призывать и учить здоровому образу жизни. Будем там измерять биологический возраст человека, измерять артериальное давление. Будут показательные выступления разных спортивных коллективов. То есть мы хотим в первую очередь напомнить людям или научить людей следить за своим здоровьем. Начинать с таких показателей как: артериальное давление, пульс, уровень своего биологического возраста», - сообщил заместитель главного врача Центра здоровья Отто Стойка.

Акция торжественно откроется в это воскресенье около Арки Дружбы народов. Начнется она в 12:00.

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