Пострадавшие от наводнения медики, получат адресную помощь

Все медицинские работники, которые пострадали от стихийного бедствия в западных регионах Украины, получат прямую адресную помощь в размере 1 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции “Семьи пострадавших от наводнения медиков получат помощь” сообщил председатель президиума Всеукраинской общественной организации “Украинский медицинский союз” Юрий ПОЛЯЧЕНКО.

По его словам, на специальный счет УМС поступило более 900 тыс. грн. “Выплата первого транша – по 500 грн. – начнется 1 октября, второго – до конца ноября. Получить средства можно будет по сертификатам, которые выданы главным врачам ЦРБ в регионах, которые оказались в зоне бедствия. Всего 1 тыс. 360 медиков получат эту помощь”, - отметил Ю.ПОЛЯЧЕНКО.

На вопрос, от кого именно поступали средства, председатель президиума УМС ответил, что на призыв общественной организации помочь коллегам откликнулись частные врачи, медицинские отраслевые ассоциации и общества, фармацевтические компании и ЦРБ из других регионов страны – всего более 30 учреждений и физических лиц.

Справка УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Украинский медицинский союз» создана по инициативе группы медицинских работников Украины. Деятельность организации распространяется на всю Украину.

Основной целью организации является удовлетворение и защита законных социальных, экономических и других интересов медицинских и фармацевтических работников.

Организация имеет целью способствовать повышению эффективности и качества медицинской помощи на всех уровнях практической медицины, а также поднять престиж врачей.