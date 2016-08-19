Украинские водители будут предоставлять домедицинскую помощь по новым стандартам

Как сообщили УНИАН в Минздраве, по инициативе Национального координатора программы Десятилетия действий по безопасности дорожного движения 2011-2020 ВОЗ в Украине, состоялось публичное обсуждение проекта приказа МЗ Украины «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке водителей по вопросам предоставления домедицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий».

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В открытой дискуссии относительно внедрения национального стандарта предоставления домедицинской помощи пострадавшим в результате ДТП не медицинскими работниками приняли участие представители Мининфраструктуры Украины, МВД Украины, Национальной академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, представители образовательных и научно-исследовательских учреждений, предприятий транспортной отрасли и дорожного хозяйства, международных организаций, общественных объединений, профессиональных ассоциаций и средств массовой информации.

Разработанные нормы, по мнению авторов документа, позволят установить единые требования к процедуре организации и проведения повышения уровня компетентности водителей, а также других участников дорожного движения, подготовки инструкторов.

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В указанных Методических рекомендациях определен объем оснащения кабинетов, в которых проводятся учения. В частности, для организации подготовки в помещении должен быть мультимедийный проектор или интерактивная доска. Среди специального оборудования для подготовки специалистов (инструкторов) предполагается наличие манекена взрослого человека, модель подростка и новорожденного для проведения сердечно-легочной реанимации. Должен быть манекен для отработки оказания помощи при травмах.

Контроль уровня усвоения материала предусмотрен в виде тестов и проверки овладения слушателями необходимыми практическими навыками. В случае успешного усвоения знаний и овладения алгоритмами практических навыков, слушатель получает удостоверение утвержденной формы. Неудовлетворительный уровень знаний или практических навыков предполагает дополнительную подготовку. Сведения о прохождения кандидатами в водители, водителями и другими участниками дорожного движения подготовки по оказанию домедицинской помощи заносятся в автоматизированной электронной базы данных.

«С введением единого стандарта предоставления домедицинской помощи пострадавшим в результате ДТП, водители будут иметь больше знаний, умений и навыков — опыта неотложных действий в случаях само - и взаимопомощи. Это позволит вовремя устранить осложнения, которые угрожают здоровью, и спасти жизни», — подчеркнул Юрий Черный, директор ГП «Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий МЗ Украины».

Документ обнародован на веб-сайте Минздрава по ссылке: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20160729_0.html.

Общественное обсуждение акта длится до 29 августа 2016 года.

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