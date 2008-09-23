Как не заснуть на работе

С кем не бывало: когда, находясь на рабочем месте, очень не хочется работать, зато страшно хочется спать. Что, в свою очередь, совсем неуместно и попросту неудобно.

В обед не увлекайтесь углеводами (картофель, макароны, пирожные-булочки). Иначе состояние полной “расслабухи” обеспечено.

Пейте больше.

Из-за недостатка жидкости в организме происходит “сгущение” крови, и все органы, в том числе мозг, получают меньше кислорода. Отсюда - слабость, невозможность сконцентрировать внимание и т.д. За рабочий день нужно выпивать 5-6 стаканов жидкости.

Кстати, доза минералки простимулирует работу внутреннего “будильника” - мочевого пузыря. Променад до туалета неминуем. Заодно и взбодритесь.

Понедельник - день тяжелый. На него-то состояние разбитости приходится чаще всего. А все потому, что в выходные сбивается обычный режим. Мы либо поздно ложимся, либо очень поздно встаем, а чаще и то и другое вместе. Соответственно, нарушается весь биологический ритм. Старайтесь не слишком дезориентировать собственный организм хотя бы в воскресенье.

Займитесь интерьером рабочего места.

Угрюмые краски и залежи бумаг сами по себе действуют усыпляюще. Напротив, тонизирующими считаются светлые, теплые цвета - желтый, оранжевый и прежде всего - красный. Если чувствуете, что вот-вот заснете - соберите последние силы, разлепите глаза и смотрите на что-нибудь красное в течение секунд пяти.

Если и это не помогло, закройте глаза. И - спать. Несколько минут “краденого” сна приведут вас в чувство.

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