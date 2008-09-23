К зиме готовы 96% лечебных учреждений Харьковской области

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской ОГА, по данным специалистов Главного управления здравоохранения облгосадминистрации, по состоянию на 20 сентября 2008 г. к работе в осенне-зимний период 2008-2009 лет подготовлены 943 из 982 коммунальных лечебно-профилактических заведений. Это лучший показатель по сравнению с такими же сроками в прошлом году: 96 против 94%.

В частности, к зиме на 97% готовы лечебно-профилактические заведения сельских районов, на 99% - фельдшерско-акушерские пункты. Выполнены работы по ремонту систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, отремонтированы пищеблоки, прачечные, гаражи, приведены в надлежащее состояние овощехранилища.

С целью экономии топливно-энергетических ресурсов в значительной части лечебно-профилактических заведений столярные изделия заменены на современные энергосберегающие оконные и дверные блоки.

Согласно графику ведутся работы по реконструкции котельной Первомайской ЦРБ, срок выполнения которых - 1 октября 2008 г. Отдельной заботой руководителей и специалистов ГУ здравоохранения остается судьба 4 амбулаторий семейного врача и такого же количества ФАП, нуждающихся в дополнительном ремонте или переводе в более приспособленные помещения. Эти вопросы сейчас решаются с районными администрациями и органами местного самоуправления, сообщили в пресс-службе.