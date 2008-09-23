ВР внесла изменения в законо о поддержке усыновителей

Верховная Рада внесла изменения в законодательство, регулирующее вопрос государственной поддержки семей, которые усыновили ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Как передает корреспондент УНИАН, "за" принятие соответствующего Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины” проголосовали 392 народных депутата из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

По закону, женщинам, которые усыновили ребенка старше трех лет, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней после вступления в законную силу решения об усыновлении ребенка. Этот отпуск может быть использован также отцом ребенка.

Кроме того, предусмотрено, что право на помощь при усыновлении ребенка имеет лицо, которое является гражданином Украины, постоянно проживает на ее территории и усыновило ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (если усыновителями являются супруги - одному из них на их усмотрение).

Также предусмотрено, что помощь при усыновлении ребенка назначается на основании решения об усыновлении ребенка.

В случае усыновления двух и более детей помощь предоставляется на каждого ребенка. Помощь при усыновлении ребенка назначается при условии, если обращение за ее назначением поступило не позже двенадцати месяцев со дня вступления в законную силу решения об усыновлении ребенка. Помощь при усыновлении ребенка назначается независимо от получения на ребенка других видов помощи.

При этом помощь при усыновлении ребенка оказывается в размере, установленном для выплаты помощи при рождении первого ребенка. Порядок и условия выплаты помощи при усыновлении ребенка и основания для прекращения выплаты такой помощи определяются Кабинетом министров Украины.

Лицо, усыновившее ребенка, имеет право на одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка при условии, если заявление о предоставлении отпуска поступило не позже трех месяцев со дня вступления в законную силу решения об усыновлении ребенка. Отпуск в связи с усыновлением ребенка в возрасте старше трех лет предоставляется по заявлению лица, усыновившего ребенка, на основании решения об усыновлении ребенка.

Этот Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.