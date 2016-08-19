Украина и Израиль и в далее будут сотрудничать в медицинской сфере

Как сообщили УНИАН в Минздраве, Украина плодотворно сотрудничает с Израилем по вопросам неотложной психологической, социальной и медицинской помощи при посттравматических психических расстройствах. Участники встречи обсудили вопросы возможного сотрудничества для развития направлений физической реабилитации, медсестринства.

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Во время встречи участники обсудили возможности создания украино-израильского практического и научно-методического центра, на базе которого украинские и израильские специалисты смогли бы адаптировать и внедрить израильские методики реабилитации жертв военных конфликтов и террористических акций.

Как было отмечено в ходе встречи, Израиль много десятилетий сталкивается с противостоянием и террористической угрозой, подобным тому, что возникли в нашей стране в последние годы. Именно поэтому опыт, накопленный израильскими специалистами в области реабилитации жертв военных действий и терактов, важный и уникальный. Именно израильские специалисты разработали качественные, эффективные и действенные технологии противостояния психологическим и психиатрическим последствиям военных кризисов.

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Украина сегодня уже использует израильский опыт для обучения волонтеров и психологов. Были проведены десятки семинаров, научно-практических конференций по обмену опытом.