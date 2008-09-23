Как избежать гипервитаминоза

Чаще всего возникает передозировка витаминов С и А — тех, которых много в сентябрьских продуктах. Какая же доза превращает витамины из лекарства в яд?

Витамин С (аскорбиновая кислота)

Аскорбиновая кислота — витамин, который нужен человеку для ежедневного расхода, поэтому его переизбыток может проявить себя уже в течение одних-двух суток после приема еды. Сколько можно съедать в сутки? Петрушки — не больше 25 г Сладких перцев — не больше 100 г Капусты — не больше 250 г Дыни — не больше 400 г Винограда — не больше 700 г Арбуза — не больше 900 г Яблок — не больше 1,25 кг Проявления избытка. Первый признак — раздражительность, беспокойство, бессонница. При более сильной передозировке появляются понос и рези по ходу мочевых путей. При хроническом гипервитаминозе — образование камней в почках, утончение костей, повышение артериального давления.

Что делать? Поскольку витамин С — водорастворимый, то вывести его излишек можно, усилив выделение через почки. Для этой цели подойдут аптечные сборы мочегонных трав, почечные минеральные воды (гидрокарбонатно-кальциевые, типа «Нафтуси»). Также помогает вывести витамин С отвар овса. Для его приготовления залейте 2—3 ст. л. зерен 400—500 мл воды, поварите полчаса и принимайте в течение дня между приемами пищи.

Витамин А (каротин)

Этот витамин способен накапливаться в организме, поэтому сразу после употребления передозировки не будет, а вот если забивать «закрома» в течение нескольких недель, она появится.

Сколько можно съедать в сутки? Моркови — не больше 1 кг Печень — не больше 900 г Тыквы — не больше 4 кг Проявления избытка. Первый признак — пожелтение ладоней и склер. Затем присоединяются головная боль, повышенная утомляемость, боли в мышцах, костях и суставах, сухая и потрескавшаяся кожа, сыпь на коже, зуд, выпадение волос.

Что делать? Поскольку витамин А — жирорастворимый, то усилить его выведение можно при помощи жира и желчегонных. Для «дезинтоксикации» подойдут растительные масла — льняное, расторопши, подсолнечное. Их нужно принимать вначале еды, по 1 ст. л., перемешав с небольшим количеством пищи. Только при выборе масла для очистки нужно смотреть, чтобы оно не было витаминизированным. Также подойдут аптечные желчегонные сборы или сало — оно тоже гонит желчь (разовая доза приема — со спичечный коробок). Чтобы желчегонный эффект был больше, сало нужно принимать, пережевывая с черным хлебом.

Дополнительные витамины - только по рекомендации

Гипервитаминоз рискуют заполучить прежде всего те, кто на фоне сезонного богатого полезными веществами питания начинает принимать искусственные витамины. К сожалению, их сейчас глотают все, кому не лень, в том числе по рекомендации врачей, которые назначают их неоправданно, без учета показаний, например, выздоровления после болезни. А если человек здоров, то принимать повышенное количество витаминов, так сказать, «для профилактики», не нужно.

Не путайте гипервитаминоз с аллергией

То, что мы часто принимаем за гипервитаминоз аскорбиновой кислоты, на самом деле — аллергическая реакция. Она происходит не на сам витамин С, а на другие компоненты, которыми богаты продукты, содержащие витамин С. Классическое проявление такой аллергии — зудящая сыпь на коже, тогда как первые признаки гипервитаминоза С — раздражительность, а сыпь для него не характерна. Уменьшить проявления такой реакции могут противоаллергические (антигистаминные) препараты.

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