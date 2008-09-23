Акция протеста против абортов

По инициативе священника-капеллана УГКЦ Святого великомученика Пантелеймона Самбирской ЦРЛ Львовской области о.Тараса Рисея в четверг, 25 сентября, состоится однодневная акция – протест против абортов под лозунгом «Крестный поход – молодежь за жизнь». Мироприятие начнется утром с Божественной Литургии в самбирской греко-католической церкви Рождества Пресвятой Богородици и с панихиды за все убитих абортами детей. После крестный ход пройдет через площадь Рынок, ул. Сечевых стрелков, рядом с роддомом и Самбирской центральной больницей. Возле больничного храма Святого великомученика Пантелеймона состоится Акафист за нерожденных детей, а по окончании – митинг, минута молчания и установления памятной свечи и венка скорби.

В программе мероприятия также демонстрация для школьной молодежи фильма, который расскажет о жизни будущего ребенка в лоне матери.

За словами о.Тараса Рисея, сегодня аборты набрали массового характера. Женщины и врачи грешат, потому что убивают жизнь нерожденных. Потому этой акцией духовенство стремится достучаться к сердцам и пробудить раскаяние медиков гинекологического отделения, добиться того, чтобы врачи говорили своим пациентам правду о следствиях прерывания беременности (как телесных, так и духовных), открыть двери сотрудничества с церковью в лице больничного священника-капеллана. Организаторы надеются, что лозунг «Руки прочь от нерожденного!» будет услышан и отзовется в сердцах.

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