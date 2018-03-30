Реальные угрозы пивного алкоголизма

Первый рейхсканцлер Германии Бисмарк, знавший не понаслышке о вредных последствиях употребления пива, говорил: "От пива делаются ленивыми, глупыми и бессильными". О том, что существует пивной алкоголизм давно известно. И хотя в глазах обывателя он менее опасен, чем винный и водочный, последствия его разрушительны. В XIX веке англичане, борясь с алкоголизмом, вытесняли крепкие алкогольные напитки пивом, но "пивной закон" пришлось отменить, поскольку это лишь усугубляло пьянство.

Бьет в первую очередь по сердцу

Самое вредное последствие безмерного потребления пива - больное сердце, расширение полостей сердца, утолщение его стенок, некрозы в сердечной мышце, уменьшение митохондрий и др. Эти изменения связаны с наличием в пиве кобальта, применяемого в качестве стабилизатора пивной пены. Содержание этого токсического элемента в сердечной мышце у пьющих пиво превышает допустимую норму в 10 раз. Кроме того, кобальт вызывает воспалительные процессы в пищеводе и желудке.

Есть и другие факторы, нарушающие работу сердца при пивном алкоголизме. Это, большие порции пива в день его, а также насыщенность пива углекислым газом. Попадая в организм, пиво быстро переполняет кровеносные сосуды. Это приводит к варикозному расширению вен и расширению границ сердца. Так возникает синдром "пивного сердца" или синдром "капронового чулка", когда сердце провисает, становится дряблым и плохо качает кровь.

В пиве содержится ряд токсических веществ, соли тяжелых металлов, вызывающих изменения в эндокринной системе. Так, у мужчин при систематическом употреблении пива выделяется вещество, которое подавляет выработку мужского полового гормона тестостерона, вырабатываются женские половые гормоны. У пьющих пиво мужчин разрастаются грудные железы, становится шире таз. У женщин, возрастает вероятность заболеть раком, а если это кормящая мать, то у ребенка возможны эпилептические судороги. Ещё у женщин становится грубее голос, и появляются так называемые "пивные усы".

В результате исследований, проведенных в 1985 г. в платных клиниках Канады путем сопоставления пьющих пиво с потребителями других алкогольных изделий, установлено, что диагноз "пальпируемая печень" чаще всего диагностируется у людей, систематически употребляющих пиво.

От пива становятся алкоголиками в 4 раза быстрее

Исследования, проведенные во многих странах, показывают, что хронический алкоголизм развивается в 3-4 раза быстрее от пива, чем от крепких алкогольных изделий.

Вред пива для человеческого организма огромен:

* гибель клеток головного мозга (которые, отмирая, выходят с мочой);

* нарушение функций спинного мозга;

* миокардиодистрофия;

* цирроз печени;

* гепатит;

* панкреатит;

* гастрит;

* невропатии;

* поражение зрительного и слухового анализаторов; повышение артериального давления.

Одним из тяжелых осложнений при пивном алкоголизме является молочно-кислый ацидоз и гипо-натриемия. Больные пивным алкоголизмом попадают в больницы в, запущенном состоянии, с выраженным слабоумием и снижением личностной оценки. Таковы последствия пивного алкоголизма.

Согласно современным исследованиям, пиво - это первый легальный наркотик, открывающий путь другим, более сильным наркотическим средствам. Наркологи утверждают, что пивной алкоголизм характеризуется особой жестокостью. Этим и объясняется завершение пивных вакханалий драками, убийствами, изнасилованиями и грабежами.

Пью пиво «патриоты» своей страны?

Согласно исследованиям российских ученых, из четырех тысяч опрошенных человек в возрасте от 7 до 20 лет, в числе первоклассников России оказалось 48% употреблявших алкогольные напитки, что в 12 раз превосходит показатели 10-12-летней давности.

Такой большой скачек в потреблении пива не случаен, если учесть навязываемую, разнообразную по способу преподнесения пивную рекламу, красочно оформленные огромные щиты в городах и на транспортных магистралях, рекламирующие чрезвычайную "полезность" пива, и ежедневная назойливая реклама пива на телевидении.

По утверждению некоторых "знатоков" пиво полезнее молока. Некоторые СМИ рекомендуют употреблять его беременным женщинам и кормящим матерям для лучшей лактации, а детям - для более сладкого, глубокого сна.

Но ни в одном СМИ не сообщалось, что по вредности пиво может сравняться только с самогоном, ведь в процессе брожения и в пиве и в самогоне в полном объеме сохраняются сопутствующие алкоголю более ядовитые соединения. Это альдегиды, сивушные масла, метанол, эфиры, содержание которых в пиве в десятки и сотни раз превышает уровень их допустимой концентрации в водке, полученной из спирта высшей очистки.

Чем же объяснить непонимание перспективы деградации общества из-за пивного алкоголизма со стороны законодателей? Принято считать, что производство пива и торговля им пополняет бюджет государства. Выходит потребитель пива - это истинный патриот, помогающий отечественному производителю.

Пиво и евнух - что общего?

4 литра пива заменяют полового партнера. И они же способны полностью избавить от либидо. Для здорового человека алкоголь безвреден в количестве миллилитр спирта на килограмм веса. В литре пива содержится 45-50 граммов чистого алкоголя. Это 120-130 граммов водки. Получается мужчине среднего роста и весом 80 килограммов можно выпивать три бутылки светлого пива ежедневно, не опасаясь за здоровье. Однако, пиво не только полезно, но и имеет достаточно вредные свойства.

Полезные компоненты пива: * Углекислый газ. Стимулирует желудочную секрецию и кровоток в мышцах, мозге, печени, легких и почках.

* Минеральные соединения. Больше всего в пиве калия. В литре пенного напитка содержится 30 процентов суточной нормы. А вот натрия недостаточно, поэтому врачи рекомендуют этот напиток для гипертоников - 0,5-1 литр в день.

По содержанию кальция (около 80 мг/л), магния (около 80 мг/л), фосфора (около 140 мг/л), а также железа, меди, цинка пиво почти не отличается от апельсинового сока.

* Низкая калорийность. Самое калорийное, что в нем есть, - это этиловый спирт. В бутылке пива примерно 400-450 ккал/л. Для сравнения: калорийность молока, кока-колы или фруктовых соков колеблется в пределах 600-700 ккал/л.

* Витамины. В литре пива содержится 40-60 процентов суточной нормы витаминов группы В и 70 процентов витамина С. Большинство "пивных" витаминов хорошо усваиваются.

* Органические соединения. Соли лимонной кислоты предупреждают образование камней в почках. Соли уксусной, щавелевой, глюконовой, пировиноградной кислот активно участвуют в обмене веществ.

* Горькие вещества. Обладают бактерицидными свойствами, стимулируют работу желудка.

Вредные компоненты пива:

* Горькие вещества и хмель. Повышают аппетит и становятся причиной избыточного веса.

* Горечи относятся к категории психоактивных средств. Они оказывают седативное, снотворное, а в больших дозах - и галлюциногенное действие. Можно и "до чертиков" допиться.

* Фитоэстрогены. Это женские гормоны растительного происхождения. При чрезмерном употреблении пива накапливаются в организме и вызывают гормональные нарушения. У мужчин уменьшается растительность на теле, набухают молочные железы, жир откладывается по женскому типу - на бедрах и боках, снижается потенция, уменьшается подвижность сперматозоидов - вплоть до бесплодия и импотенции. У женщин переизбыток фитоэстрогена приводит к излишней полноте.

* Биогенные амины. Кадаверин, путресцин, гистамин и тирамин. Относятся к трупным ядам. Именно эти коварные вещества являются виновниками похмелья. В результате - головная боль. В больших же количествах они приводят к поражению почек.

* Этиловый спирт. Самое калорийное, что есть в пиве. Но к ожирению это не ведет, а имеет обратный эффект. Губительнее всего действует он на мозг. Самая жиросодержащая ткань в нашем организме - это кора головного мозга. А спирт ее попросту растворяет. По-научному это - "органическое поражение головного мозга". В итоге происходит полная деградация личности.