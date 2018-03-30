Как оптимизировать хосписную службу в Украине?

Ивано-Франковск - «Капля милосердия может значить больше, чем океан ума» - такие слова стали девизом собрания в Ивано-Франковске работников хосписов Западной Украины и Польши. Медики, а также научные работники, представители власти, религиозных, общественных, благотворительных организаций ищут пути оптимальной организации хосписной службы для облегчения последних дней жизни неизлечимо больных. Хотя в Украине первые хосписи были созданы больше десяти лет назад, лишь сейчас разрабатывается Национальная программа паллиативной помощи и все еще нет соответствующих законов о такой службе. Лишь трое-четверо из тысячи неизлечимо больных получают такую помощь.

Ивано-Франковский хоспис стал вторым в Украине после Львовского. Открыли его 11 лет назад.

Это не обычное лечебное заведение и соответственно нуждается в специфической структуре, финансировании, специалистах. Даже таких, казалось бы, мелочах, как занавески на окнах, фонтанчик в холле, лифт в трехэтажном помещении.

Главный врач хосписа Людмила Андриишин объясняет философию организации такого заведения тем, что «каждый человек имеет право жить качественно до последней минуты - жить, а не доживать: без боли, без дискомфорта, психологически защищенный и в любви».

Прибавить жизни к последнии дням

Здесь не даруют жизнь, отсюда не выходят здоровыми, но здесь дают возможность достойно умереть, облегчив физические, моральные, духовные страдания. Людмила Андриишин отмечает, что людям не только облегчают боль, но и помогают возобновить душевный покой.

Два года при Ивано-Франковском хосписе действует служба душпастырьства. Капеллан отец Владимир Винтоняк убежден, что слово для души является не менее важным, чем лекарство для тела.

По его мнению, священник несет больному ощущения вечности и показывает глубокий смысл жизни. «В первую очередь разговор с больным. Самым первым было Слово. И не меньше в таком слове нуждаются родственники больных», - говорит капеллан Винтоняк.

Без законодательной базы нет развития

По статистике, каждый пятидесятый украинец имеет рак, и лишь 5 процентов доживают до последних дней в лечебных заведениях. Другие умирают дома, и неописуемо тяжелые проблемы досмотра и обезболивания ложатся на плече родных. Паллиативная же помощь нужна не только онкобольным.

Между тем в Украине лишь немного больше десятка хосписив и отделений паллиативной помощи или интенсивного медсестринского досмотра. За 17 лет Верховная Рада так и не приняла Закона о паллиативной службе.

Специалисты говорят, что без законодательной базы - это как «художественная самодеятельность, которая зависит от любительского мастерства и энтузиазма ее руководителя».

Большими сдвигами считают создание в последнее время Государственного института Минздрава паллиативной и хосписной медицины, а также начало разработки Национальной программы.

Смещение акцентов - помощь дома

Для Украины полезным является опыт соседней Польши в организации паллиативной помощи. Количество хосписних учреждений там доходит до полтысячи. И большинство из них организованы как дома.

Консультант по паллиативной медицине Лодзького воеводства Александра Цялковска-Риш рассказывает, что к больному домой приходит «целая команда: не только врач, но и медсестра, и социальный работник, и психолог, и священник - то, что больному нужно». Причем хорошо отработана система подготовки таких специалистов.

Преимущество таких «домашних хосписив» в том, что такая форма помогает охватить большое количество больных.

Кроме того, в Польше простая процедура получения обезбаливающих лекарств, потому что там не считают, что это может стать причиной распространения наркомании.

В Украине сейчас тоже происходит смещение акцентов на предоставление паллиативной помощи дома. Но необходимо научить тех, кто такую помощь может оказывать. Эксперты считают, что следует развивать патронажную, выездную службу с широким привлечением волонтеров, благотворительных и общественных организаций.

www.radiosvoboda.org