Надежда, тревога, страх, оптимизм оказались основными чувствами относительно будущего Украины

Основными чувствами, которые возникают у людей, когда они думают о будущем Украины, в 2016 году оказались надежда (44,4%), тревога (37,7%), страх (22,9%) и оптимизм (21,9%).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции результаты общенационального опроса населения Украины, проведенного Институтом социологии НАН Украины в сотрудничестве с благотворительным фондом "Интеллектуальная перспектива".

Согласно данным опроса, 14% людей испытывают растерянность, 11% - тупик, 10,3% - пессимизм, 10% - интерес, 7,8% - уверенность, 2,3% - радость, 2,2% - удовлетворенность, 1,7% - безразличие, затруднились ответить 5,6% респондентов.

Ощущение «надежды» и «тревоги» превалируют во всех регионах.

Читайте такжеБотокс влияет на способность сочувствовать и понимать эмоции собеседника - исследованиеВ западном регионе надежду выразили 48,5%, тревогу отметили 41%, в центральном, соответственно, - 44% и 31%, в южном - 42% и 38,5%, на Донбассе (контролируемая Украиной часть) - 56% и 40%, в восточном регионе 38% выразили надежду и 44% - тревогу.

Кроме того, временная динамика показывает, что за период проведения мониторинга по этому вопросу (с 2005 года) наиболее «оптимистичным» годом ожиданий был 2005-й, когда чувство надежды относительно будущего Украины испытывал 61% украинцев, 34% испытывали оптимизм, 21,5% - интерес и только 24% - тревогу; а наибольшую «безнадежность» люди чувствовали в 2013 году: надежду чувствовали 32%, тревогу - 30%, оптимизм - 14% и 22% - страх.

Читайте такжеМозг счастливых людей устроен иначе, чем у несчастных - ученыеРассуждая о своем будущем, чаще всего украинцы называют ощущение надежды (46%) и тревоги (33%). При этом в течение последних лет стабильно растет ощущение оптимизма относительно собственного будущего (с 19% в 2013 году до 29%), несколько уменьшилось распространение чувства безысходности (с 16% в 2013 году до 10%). По сравнению с прошлым годом, уменьшились показатели растерянности (с 23% до 19%), тревоги (с 37% до 33%), страха (с 22% до 17%), увеличилось распространение чувства надежды (с 41% до 46%).

Читайте такжеКак стать счастливым за 7 дней Опрос проведен с 13 июня по 4 июля этого года во всех областях Украины, кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Всего опрошено 1802 человека, погрешность выборки не превышает 2,3%.