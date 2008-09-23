Чернигов: разоблачено руководство стоматполиклиники

В Чернигове работники правоохранительных органов разоблачили должностных лиц стоматологической поликлиники городского совета, которые использовали не по назначению более 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины, в период с 2005 по 2008 г. стоматологической поликлиникой было получено 2 млн. грн. благотворительной помощи для закупки медикаментов. Эти средства поступали на расчетный счет отдела Государственного казначейства в городе Чернигове.

Как выяснили оперативники УБОП, вопреки действующему законодательству должностные лица стоматологической поликлиники использовали не по целевому назначению 1,052 млн. грн: вместо приобретения медикаментов эти средства они потратили на ремонт автотранспорта, помещений поликлиники и на другие потребности.

По факту нецелевого использования бюджетных средств должностными лицами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 (нарушение законодательства о бюджетной системе Украины) Уголовного кодекса Украины.