Садики закрывают из-за дизентерии

22 сентября, в Черновцах постановлением в.о главного государственного врача города временно приостановлена работа еще одного детсада - №3, что на ул. Кармелюка. Карантин объявлен в связи с тем, что гастроэнтероколитом заболело пятеро детей, которые посещают это дошкольное учреждение. В двух из них обнаружена дизентерийная палочка Зонное. Об этом сообщили в пресс-центре городского совета.

Состоянием на 22 сентября в Черновцах на карантине находятся 3 детсада - № 44 №23 но №3. В первых двух карантинные мероприятия планируют завершить до конца следующей недели. В целом к эпидемическому процессу привлечено 17 дошкольных учреждений города, где гастроэнтероколитом заболело 45 детей, из них у 22 - обнаружена дизентерийная палочка Зонное.

Справка

Достоверной причиной инфицирования детей стало употребление бактериальных загрязненных продуктов питания. За результатами расследования работники городской СЭС обнаружили рост мезофильно-аэробных микроорганизмов в сосисках «Молочные» и колбасе «Докторская» (производитель ТОМ «Струминка»), а также йогурте «Персик» (производитель Черновицкий молокозавод). Бактериально загрязненные продукты из дошкольных учреждений города изъяты. Работа цехов предприятий, где изготовлялись отмеченные продукты, приостановлена.

likar.info/news