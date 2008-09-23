Еврокомиссия будет тщательнее проверять продовольствие из Китая

Еврокомиссия призывает страны-члены тщательнее проверять импорт продовольствия из Китая, которое содержит сухое молоко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сегодня на брифинге заявила представитель Еврокомиссии Нина ПАПАДУЛАКИ, комментируя обнаружение в пищевых детских смесях из Китая опасного вещества – меламина.

“Мы призвали усилить уровень контроля, в частности и санитарного, на все продукты из Китая, которые могут содержать молоко”, - сказала представитель Еврокомиссии.

Она отметила, что детские смеси из Китая официально в ЕС не импортируются. Н.ПАПАДУЛАКИ также сказала, что на сегодняшний день не было сообщений от стран-членов о выявлении продовольствия из Китая, которое содержит молоко с меламином.

Как сообщал УНИАН, в Китае было выявлено содержание в детских молочных смесях опасного вещества – меламина. Всего, в результате употребления отравленной смеси пострадали 54 тыс. детей, из них более 100 находились в тяжелом состоянии. Отравленное молоко также было выявлено в Гонконге. Меламин также был выявлен в йогуртах, мороженом и растворимом кофе