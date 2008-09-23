Плохая погода провоцирует увеличение массы тела

Вот и закончилось лето с его отпусками, долгими прогулками, купаниями, пикниками и встречами с друзьями. За зиму абсолютное большинство жителей мегаполиса набирает пару-тройку лишних килограммов.

И дело не только в том, что зимой мы меньше двигаемся и находимся на свежем воздухе, а едим — больше. Оказывается, пасмурная погода и ненастье влияет на нашу гормональную систему так, что нам хочется есть больше.

Шотландские ученые выяснили, что плохая погода способствует появлению лишнего веса как у мужчин, так и у женщин. В пасмурные дни организм человека недополучает положенное количество витамина D.

А витамин D синтезируется организмом человека только на солнечном свету.

Результаты исследования показали, что нехватка витамина D, которой страдают в зимнее время абсолютное большинство горожан, мешает правильной и быстрой выработке гормона под названием лептин. Этот лептин обычно сигнализирует мозгу о том, что мы насытились.

Таким образом, если лептин вырабатывается плохо или медленно (а в случае с недостатком витамина D это так и происходит), сигнал о насыщении «запаздывает» и человек съедает значительно больше, чем ему нужно.

Где же выход? Во-первых, необходимо обогатить свое зимнее меню такими продуктами, как яйца и жирная рыба. Кстати, рыбий жир – превосходный поставщик витамина D, Во-вторых, стараться больше бывать на свежем воздухе.

Возможен и прием комплексных пищевых добавок, содержащих витамин D. Но принимать их нужно под наблюдением врача и крайней осторожно, так как этот витамин имеет свойство накапливаться в организме и приводить к последствиям куда худшим, чем набор веса.

obzor.ua/ru