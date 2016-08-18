Украина и Венгрия подписали соглашение по борьбе с бешенством

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства Венгрии подписано Соглашение по выполнению программы борьбы с бешенством на территории Украины в 2016 году.

От Украины Соглашение подписал Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, от Венгрии - Главный ветеринарный инспектор Лайош Богнаш.

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Необходимость подписания Соглашения между профильными министерствами Украины и Венгрии обоснована ограничением распространения вируса бешенства на территории Украины, защитой территории Венгрии, а тем самым территории Европейского Союза от его проникновения. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию двусторонних отношений с ЕС и укреплению имиджа Украины как надежного партнера. Вместе с этим реализация указанного Соглашения позволит создать на территории Украины буферную зону по бешенству в областях, граничащих с Венгрией.

Подобные Сделки реализуются в Украине с 2012 года.

С целью реализации проекта Соглашения в 2016 году на определенной территории Украины, охватывает буферную зону общей площадью 10 200 км2, планируется провести две кампании с пероральной иммунизации диких плотоядных животных, при этом приманки с пероральной вакциной будут распространены из расчета 25 доз вакцины/ км2.

Так, в 2016 году к территории буферной зоны относительно проведения иммунизации диких плотоядных присоединили Тячевский район Закарпатской области), Рожнятовский, Долинский и Надворнянский районы и город Болехов (Ивано-Франковской области).