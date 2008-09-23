Старение можно остановить

Диета только с 10 процентами калорий от жиров, с низким количеством сахара, добавлением рыбьего жира в рацион и богатая фруктами и овощами способна остановить старение организма. Как показал научный анализ Университета Калифорнии, такое питание помогает увеличить уровни фермента теломераза, который управляет клеточным старением.

Теломераза восстанавливает и удлиняет теломеры - комплексы белка ДНК в конце хромосом, непосредственно затрагивающих возраст клеток. Поскольку человек стареет, структурная целостность теломеров слабеет и клетки начинают быстро умирать, объясняют ученые.

Сокращение теломеров является маркером риска для болезней и преждевременной смерти.

Участникам эксперимента предлагалось придерживаться сформулированных принципов употребления пищи в течение трех месяцев. Медики заметили 29-процентное увеличение количества теломераза и сокращение "плохого" холестерина. Клеточная активность теломераза и способность поддерживать теломеры иммунной системы также возросли. Для достижения таких результатов американские врачи рекомендуют максимально сокращать уровни жиров и сахара в пище и регулярно есть фрукты, овощи и рыбу.

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