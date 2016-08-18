Дети, пострадавшие за время военного конфликта на Донбассе, проходят курс реабилитации в Славянске

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, за время военного конфликта на Донбассе были ранены 186 детей, большинство из них нуждаются в длительном лечении и восстановлении.

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, для таких детей работаю программы реабилитации. В ней приняли участие уже 45 детей.

В «Славянском курорте» сейчас проходят реабилитацию двое детей – 12-летний Кирилл из Мариуполя и 10-летний Данил из Красногоровки.

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Кирилл был ранен 24 января 2015 года. Он стоял на лестничной площадке школы в ожидании спортивной секции, когда начался артобстрел микрорайона Восточный. Ребенок был сразу госпитализирован и прооперирован для удаления осколка. В тот день в Мариуполе погиб 31 человек, 117 – получили ранения.

Месяц спустя, 18 февраля 2015 года, в Красногоровке был ранен Данил. Когда в городе начался обстрел, он был дома один – мама ушла на работу. Мальчик вышел на балкон, и взрывной волной его выбросило с пятого этажа. Первую медицинскую помощь Данилу оказали в Курахово, а оттуда перевели в Днепропетровск. Здесь ему провели операцию по удалению осколков черепа, а позже была проведена пластика дефекта черепа. Еще полгода назад ребенок не мог ходить. Теперь он передвигается самостоятельно, но правая сторона остается мало подвижной. В санатории мальчик проходит индивидуально разработанную программу реабилитации, направленную на общее оздоровление и разработку конечностей.

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«Раненые дети – очень сложная, тяжелая тема. И мы близко к сердцу воспринимаем все судьбы раненых маленьких земляков. Мы общались с Данилом и Кириллом, которые сейчас проходят реабилитацию. Их лечащие врачи уверены, что детки будут максимально здоровы, максимально вернутся к полноценной жизни», ‒ рассказывает Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.