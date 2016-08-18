Дети, пострадавшие за время военного конфликта на Донбассе, проходят курс реабилитации в Славянске
Гуманитарный штаб Рината Ахметова организовал программы реабилитации для раненых детей.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, за время военного конфликта на Донбассе были ранены 186 детей, большинство из них нуждаются в длительном лечении и восстановлении.
Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, для таких детей работаю программы реабилитации. В ней приняли участие уже 45 детей.
В «Славянском курорте» сейчас проходят реабилитацию двое детей – 12-летний Кирилл из Мариуполя и 10-летний Данил из Красногоровки.
Читайте такжеВ Марьинке в результате попадания снаряда в помещение ранены двое детей
Кирилл был ранен 24 января 2015 года. Он стоял на лестничной площадке школы в ожидании спортивной секции, когда начался артобстрел микрорайона Восточный. Ребенок был сразу госпитализирован и прооперирован для удаления осколка. В тот день в Мариуполе погиб 31 человек, 117 – получили ранения.
Месяц спустя, 18 февраля 2015 года, в Красногоровке был ранен Данил. Когда в городе начался обстрел, он был дома один – мама ушла на работу. Мальчик вышел на балкон, и взрывной волной его выбросило с пятого этажа. Первую медицинскую помощь Данилу оказали в Курахово, а оттуда перевели в Днепропетровск. Здесь ему провели операцию по удалению осколков черепа, а позже была проведена пластика дефекта черепа. Еще полгода назад ребенок не мог ходить. Теперь он передвигается самостоятельно, но правая сторона остается мало подвижной. В санатории мальчик проходит индивидуально разработанную программу реабилитации, направленную на общее оздоровление и разработку конечностей.
Читайте такжеДети из "серой зоны" Донбасса оздоровятся на Азовском море
«Раненые дети – очень сложная, тяжелая тема. И мы близко к сердцу воспринимаем все судьбы раненых маленьких земляков. Мы общались с Данилом и Кириллом, которые сейчас проходят реабилитацию. Их лечащие врачи уверены, что детки будут максимально здоровы, максимально вернутся к полноценной жизни», ‒ рассказывает Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.