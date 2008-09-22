Кишечные бактерии способны защитить от диабета

Группа американских биологов из Йельского и Техасского университетов, проведя ряд исследований, пришла к выводу, что кишечные бактерии способны защищать от диабета первого типа, возникающего при сбоях иммунной системы.

По словам специалистов, диабет первого типа является заболеванием, при котором собственная иммунная система организма атакует клетки поджелудочной железы, что приводит к нарушению синтеза инсулина. Если болезнь не лечить, то она приведет к летальному исходу.

Как известно, основным методом лечения диабета являются инъекции инсулина, нормализующие обмен веществ организма. Однако американские ученые провели новое исследование, чтобы отыскать иные способы защиты от диабета.

Специалисты вывели линию животных, генетически предрасположенных к диабету, у которых болезнь могла развиваться после периода размножения. Ученые заметили, что если таких мышей выращивали в нормальных условиях, то болезнь развивалась сравнительно редко, а если они воспитывались в более стерильных условиях при недостатке бактерий, живущих в норме в кишечнике, то диабет развивался намного чаще.

Ученые заявили, что это говорит о том, что кишечные бактерии способны влиять на иммунную систему организма и защищать от ее сбоев.

Стоит отметить, что это открытие подтверждает ранее высказанную гипотезу о том, что недостаток полезных бактерий и вирусов в организме увеличивает риск возникновения заболеваний, связанных с нарушениями иммунной системы.

По состоянию на конец 2007 года, в Украине на учете состояли приблизительно миллион больных сахарным диабетом, но на самом деле таких больных в 2,5 раза больше, полагают украинские эксперты.

korrespondent.net