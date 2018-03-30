День гнева, или Как избавиться от стресса

Нормальной жизни без стрессов не бывает, но надо уметь выпускать пар. Заняться шопингом. Процесс приобретательства прекрасно успокаивает женские нервы. Правда, при этом доводит до белого каления сопровождающих мужчин. Рекомендуется ходить по магазинам в женской компании или в гордом одиночестве. Сходить в парикмахерскую. Мастер и пострижет, и выслушает, и утешит - парикмахеры с давних пор совмещают основной род занятий с любительской психотерапией. А потом пишут мемуары и выкладывают пикантные подробности личной жизни своих клиентов на всеобщее обозрение. Во всяком случае, так было с брадобреем Гитлера и цирюльником Марии Антуанетты. Так что бдите.

Побить посуду. В одном из баров Бангкока даже официально разрешено бить стаканы - стоимость посуды уже включена в счет. "Гости часто приговаривают: это жене, а это боссу", - делится наблюдениями менеджер заведения. Если подобного бара рядом нет, спрячьте подальше фамильный фарфор.

Выругаться. Как гласит народная мудрость, "только джентльмен, наступив в темноте на кошку, скажет "Кошка!". «Нехорошие» слова - те, на которые распространяются культурно-нравстенные табу. Но именно в силу "нельзя" это дает такую эмоциональную разрядку. Так что если обстановка позволяет - отведите душу. Физически нагрузиться, чтобы дать выход адреналину. Колка дров, как показывает опыт Адриано Челентано в фильме "Укрощение строптивого", - отличный способ справиться с эмоциями. Нет топора под рукой? 20 отжиманий или 40 приседаний – приемлемая альтернатива.

Пробежаться. Помните героя Тома Хэнкса в картине "Форрест Гамп"? Он бежал от стресса так заразительно, что его примеру последовала толпа народа. Если негде накручивать километры, пробегитесь несколько раз по лестнице.

Поплавать. Идеальный вид спорта, дающий равномерную нагрузку мышцам и выравнивающий дыхание. Жаль, не всегда доступно.

Подышать. Дыхательные упражнения - цигун, по системе Стрельниковых и другие – при должной практике помогают привести себя в норму буквально за 7-10 минут. Поругаться. Наорать на первого, кто под руку подвернется - доступно, но глупо, неэстетично и ненадежно. Вас могут грамотно "отфутболить", и все начнется снова. Заняться сексом. При этом в организме выделяется гормон окситоцин, который помогает бороться с депрессивными состояниями. Можно использовать и в качестве профилактики: если предстоит публичное выступление, экзамен, заседание суда, займитесь накануне сексом, и ваше давление и пульс наутро будут в норме. Поплакать. Слезы - как кровопускание: облегчают душевное состояние и приносят облегчение. Побочные эффекты - опухшее лицо и имидж ревы-коровы, который придется нести дальше по жизни.

Спеть. Способствует вентиляции легких и может даже вызвать легкую эйфорию. Правда, если вы фальшиво заведете "Ах, зачем я на свет появился" прямо на рабочем месте, вас могут не понять.

Поесть. Желательно сладкого - именно сейчас вам остро не хватает эндорфинов. Не зря шоколадом лечить печаль советовала еще Марина Цветаева. Тут главное - не увлекаться, иначе потом придется лечить ожирение. По данным Британской ассоциации пищевых расстройств, в 25% случаев люди едят не потому, что голодны, а чтобы "справиться с нервами".

Выпить. Вино было дано человеку, чтобы тот мог расслабиться и отдохнуть от дневных трудов. Чревато алкоголизмом.

Потанцевать. Во время танца в кровь выбрасываются эндорфины, дающие чувство легкости, граничащее с блаженством.

Помедитировать. Был бы под рукой коврик и свободный угол, в котором вас никто не потревожит ближайшие 15 минут.

Вязать. Монотонное занятие, которое гасит бурные эмоции. Впрочем, есть люди, которых оно окончательно выводит из себя.

Созерцать рыбок в аквариуме. Занятие сродни созерцанию движений барабана стиральной машинки с горизонтальной загрузкой. Убаюкивает на славу.

Поиграть в компьютерную стрелялку. "Сейчас прольется чья-то кровь" - завывает хор зайчиков, а вы строчите из пулемета по врагам и приближаетесь к катарсису. Серьезное "но" - компьютерные игры отнимают много времени и при регулярном использовании повышают агрессивность.

Заняться творчеством. Одно из направлений психологии - арт-терапия - учит людей корректировать свое настроение при помощи рисования, лепки, писания хокку, исполнения "собачьего вальса" на рояле и прочих творческих способов самовыражения. Сегодня рукоделие стало настоящей модой - сплошь и рядом офисные барышни снимают стресс валянием войлока или варкой мыла. В конце концов, всегда можно вылепить обидчика из пластилина и потом кидать в него дротики.

Покурить. Помогает справиться с сиюминутной проблемой, но навешивает целый ворох новых. А смысл?

Не напрягаться. Самый правильный ответ на вопрос "Как вы расслабляетесь?" - "А я и не напрягаюсь". Если у вас нервная работа, есть смысл пойти на специальные тренинги, повышающие психологическую устойчивость.

Кстати, в немецких поездах пассажиров учат снимать стресс при помощи йоги. Проект стартовал в Мюнхене. Немцы позаимствовали идею у компании "Индийские железные дороги". Как считают в железнодорожной компании, "люди, замученные толчеей и работой, при помощи йоги смогут расслабиться и отдохнуть". Профессиональные инструкторы по йоге и психотерапевты рассказывают пассажирам о правильной осанке и дыхании. В обязательном порядке занимаются йогой перед началом трудового дня водители локомотивов, дежурные по станциям, кассиры и контролеры.

"Здоровье"