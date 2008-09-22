Отвар из смородины полезен при простуде и гипертонии

Отвар из сухих ягод смородины может заменить жаропонижающие таблетки, помочь при анемии, кашле, атеросклерозе и ревматизме. Для того чтобы приготовить смородиновый отвар, ягоды из расчета 2 ст. ложки плодов на 1 стакан горячей воды моют, дают воде стечь, помещают в эмалированную кастрюлю, добавляют кипяток и варят на слабом огне 10-15 минут. Смородиновый отвар рекомендуют применять тем, кто недавно оправился от простуды или гриппа, и в других случаях, когда организм нуждается в большом количестве витаминов.

Применяют отвар из сушеных плодов смородины и при гипертонии. Готовят его так: 2 ст. ложки сушеных ягод смородины заливают 1 стаканом горячей воды, кипятят 10 минут на слабом огне, настаивают в течение часа и процеживают. Принимают отвар по 1/4 стакана 3-4 раза в день.

Сахарный сироп из ягод черной смородины используют для полоскания горла при хрипоте, ларингите и сухом кашле. Такое полоскание особенно нравится детям, ведь сладкий смородиновый сироп гораздо вкуснее настойки ромашки или эвкалипта.

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